新北市今（17日）公布新增5例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，新增1＋4例，中和3例、深坑板橋各1例，其中僅有1例為新增案例另外4例為居家隔離陽性，其中3人與北市感染源有關。

侯友宜表示，5例中家戶感染4人、職場1人，5人都在集中檢疫中心，其中與北市有關共3人，包含家戶1人、環南1人、公司1人，所有感染源非常明確，都在匡列中，民眾可以安心。

侯友宜說，面對疫情一定要有信心，跨大框列隔離，斬斷隱形傳播鏈，大家一起努力，5人中特別匡列5人、居家隔離4人。此外，5月17日至7月16日總篩檢19萬4466人，快篩陽性1233人，陽性率0.6％。

7月16日社區總篩檢人2411人，快篩陽性2人，其中PCR陽性1人，陽性率0.1％。

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