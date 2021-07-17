美股12日創新高後，美國通膨與新冠肺炎疫情引發市場憂慮，三大指數周線連袂收黑。隨著美國財報季逐漸進入高潮，企業獲利將牽動美股走勢，投資人除了將焦點轉向企業財報，亦密切注意近來逐漸下滑的美債殖利率。

多家重量級企業將在近日公布業績，涵蓋科技、航空、鐵路和製藥等多個領域，IBM、網飛和德儀分別於19至21日發布財報，英特爾與推特的業績22日登場。其他即將公布財報的大廠則有嬌生、可口可樂、威瑞森與AT ＆ T等。

CFRA首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）表示，企業獲利將是接下來一周的市場焦點，他將觀察業績公布後的股市走向，預期標普500企業第二季獲利將增加逾66％。

下周的重要經濟指標僅有房屋開工與成屋銷售。Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）表示，下周出爐的重要經濟數據不多，企業財報只是影響美股走勢的因素之一，美債殖利率更值得關注。

美債殖利率近來呈現下滑趨勢，指標10年期公債殖利率16日收在1.29％，遠遠低於3月底的1.75％。

鮑爾森表示，10年期美債殖利率持續下探，令投資人心驚膽顫。殖利率下滑恐意味著美國成長可能放緩，以及反映聯準會可能因為通膨揚升而被迫提前緊縮政策，此舉將影響經濟成長腳步。

儘管16日出爐的零售額意外上揚，但蘋果與亞馬遜等科技巨擘股價走低，加上Delta變種病毒導致確診人數上升，引發投資人擔憂，美股三大指數16日全數收黑，道瓊工業指數收盤大跌將近300點或0.86％，收在34687.85點，標普500指數下挫0.75％，報4327.16點；那斯達克指數收低0.8％，以14427.24點作收。

在周線部分，道指全周下滑0.5％，標指挫低約1％，那指全周大跌1.9％，標指與那指雙雙寫下4周以來首次周線下跌紀錄。