投資股市得宜下，新加坡主權財富基金GIC，獲利出現6年來最高。不過在目前金融商品成本已高，以及公債殖利率上升之下，未來10年的投資報酬率預估將會明顯下降。

GIC表示，截至3月底，若以過去20年來看，平均每年報酬率約為4.3%，也是2015年以來表現最好的一次。同時，也比2020年同期的2.7%要來得好。至於5年名目回報率增至8.8%，也是2014年以來最高。不過，GIC未公佈1年績效與擁有什麼資產商品。

GIC這家規模為4,530億美元的主權基金，最近賺得是口袋飽飽，這都要歸功於各國為刺激景氣紛紛大撒錢政策。新加坡另一支主權基金淡馬錫(Temasek Holdings)，上周公布的財報是2010年以來最佳。而科威特的主權儲蓄基金，同期則大增33%。

依照GIC所投資全球區域來看，雖然美國還是最大，占GIC資產34%，但略低於2020年的36%。同時，除日本以外的亞洲區GIC壓很大，從1年前的20%大升至26%。日本則未能得到垂愛，已從原14%減至現在的8%。

由於通膨、走揚的公債殖利率收益率、高單價的金融商品，以及新冠疫情，都有可能侵蝕獲利，因此，GIC預計未來5至10年投報率將下降。更精準一點，就是比過去20年拿到的還要少很多。

過去一年中，GIC將其債券和現金持有量，從50%降至45%左右，且會一步步地減持，並且尋找一些風險高且報酬也高的投資標的。GIC指出，債券與現金的投報率就是很低，與其它投資項目可能會有比較低的報酬，兩者本質是不一樣的。

GIC看好全球股市短期表現，這要歸功於新冠疫苗，以及各央行大撒金與大規模景氣刺激政策。還有，企業財報最近表現也會不錯。但長期來看，全球疫苗接種率、強大的新變種病毒株、通膨增加以及公債殖利率上揚，都是股市的隱形殺手。

目前，GIC押寶在新創產業與資料數據中心上，也在中國大陸股市找尋機會。GIC表示，2022年將在雪梨開設據點，因為將要涉獵澳洲房地產與其它資產商品。