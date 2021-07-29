29日，韓國LG電子公布最新財報，第2季營業利益飆升65.5%至1.11兆韓元約9.68億美元，這是自 2009第2季以來單季最佳表現。同時，營收年增48.4%至17.1兆韓元，是有史以來成長最大的第2季。

不過，這些獲利數字卻略低於市場預估值。與第1季曾創新高財報相比，第2季營收不僅下降3.9%，營利更是減少37%。

手機部門已停止營運，故第2季度僅虧損1136億韓元。2021年4月，LG宣布7月退出智慧手機市場。

LG家用電器與空氣解決方案(H&A)，第二季表現佳，儘管成本上升，但其高檔電器需求強勁，銷售量持續增加。第二季銷售量為6.81兆韓元，年增32.1%，營利為6536億韓元，年增6.8%。

電視業務的LG家庭娛樂部門，營收為4.04兆韓元，年增79.1%，營業利益更是較2020年同期飆升2.16倍至3,335億韓元。

LG汽車零組件解決方案部門，第二季營收為1.88兆韓元，年增1.06倍。但由於汽車晶片短缺，汽車零組件價格上漲因此推升成本，故營損擴大至1032億韓元。

個人電腦和顯示器部門的營收，年增28.9%至1.69兆韓元。不過，關鍵零組件價格上漲，營利降至617億韓元。