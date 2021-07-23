歐股周五早盤走高，使得本周周線有望收漲。市場對企業財報的樂觀信心，以及歐洲央行承諾持續提供貨幣支援，掩蓋了新冠病例再度飆升的擔憂。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤升2.61點或0.57%，為459.13點，指數來到本周新高。

周五汽車股漲幅最大。

法國汽車零組件供應商Valeo大漲8.1%。該集團上半年營收和獲利皆出現成長，Valeo預計關鍵技術晶片的短缺問題將獲得緩解。

車用零件同業，法國的Faurecia和德國大陸集團(Continental)皆分別上漲5.6%和3%。

拉法葉噴射機製造商達梭航太(Dassault Aviation)上漲7.1%；該國防工業公司上半年營收和獲利皆增加。

沃達豐(Vodafone)上漲2.6%。該歐洲電信商上一季服務營收增加3.3%，表現優於預期。

投資人亦關注周五稍晚即將公布的歐元區和英國製造業PMI數據。