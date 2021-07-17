醫師謝宗學指出，今日新增病例是自5月社區疫情爆發以來最低的數字，若扣除居家檢疫/隔離的人數，真正對社區有風險、不明感染源的病例剩下4位。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增8例本土COVID-19確定病例，是實施全國三級警戒以來新低。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，國內處於大規模社區疫情尾聲，生活將逐漸回歸正常，再次爆發機率不大。但他指出，目前的防疫措施和疫苗覆蓋率，是無法對抗Delta變種病毒的，至少要等2劑接種人口達60％才能鬆一口氣。

謝宗學於臉書發文表示，今日新增病例是自5月社區疫情爆發以來最低的數字，若扣除居家檢疫/隔離的人數，真正對社區有風險、不明感染源的病例剩下4位，同樣是近期最低的數字。謝宗學認為，目前整體疫情緩解的趨勢不變，即使未來幾天本土個案稍有增加，也不至於改變整體趨勢，無意外，7/26 不會再延長三級疫情警戒。

謝宗學指出，現在處於第一波大規模社區疫情尾聲，中央將逐漸放寬規範，讓民眾生活回歸正常，但預期步調不會太快，還是要一邊鬆綁規範，一邊觀察疫情變化，有星星之火趕快撲滅。加上戴口罩習慣已成為的生活常態，謝宗學坦言，未來再出現第二波大規模社區疫情的機率不大。

因應Delta印度變異株成為全球主流流行株，謝宗學強調，邊境管制是現階段最重要的防疫工作。（資料照／范揚光攝）

謝宗學談到，隨著Delta印度變異株成為世界主流，邊境管理必須更為確實，目前的防疫措施和疫苗覆蓋率，是無法對抗Delta病毒入侵的。現在目標已不是回歸完全沒有病毒的社區，而是沒有Delta變異株存在，相對安全的國度，只有當2劑疫苗的覆蓋率超過60％，才能稍微鬆口氣。他再次強調，邊境管制是現階段最重要的防疫工作。

台灣人口疫苗涵蓋率正式躍升20％，謝宗學表示，台灣至少接種1劑疫苗的覆蓋率已在7/14超過紐西蘭，同時遠遠甩開同在5月爆發大規模疫情的越南，逐漸接近日韓的30％，離七月底25 %覆蓋率的目標已經近在呎尺。