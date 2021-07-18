王力宏自創《月學》APP，今邀金曲作詞人方文山挑戰直播，期間有網友詢問周杰倫新專輯的消息，方文山表示前幾天有收到周董的新歌Demo，已經開始寫詞，其他細節不能透露太多。今直播上，王力宏聽聞表示：「酷！大家要期待了，大家不要太焦慮。」文方山也跟王力宏即興創作，雖然只是簡單兩句歌詞，但創作過程有趣。

過程中，王力宏連續三次送出連線邀請給方文山，都被方文山拒絕，讓觀眾為他捏一把冷汗，幸好只是單純的技術問題，第四次終於順利連線。兩人在螢幕上的機智對話幽默風趣，除了分享創作詞曲的心得之外，也分享了兩人合作的《月學》APP線上課程。

今直播中，王力宏先是即興創作一段旋律，挑戰方文山現場作詞。方文山反應快速，將構思好的歌詞再拋回給王力宏。一來一往的腦力激盪過程中，默契極佳的兩人充滿有趣的互動，最後王力宏拍手叫好：「我們的新歌來了！」在線上300萬觀眾的掌聲中唱出兩人的即興創作歌曲。