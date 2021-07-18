民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客違規群聚用餐。（民眾提供）

屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」微解封首日遭爆群聚用餐，其中更驚見行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞在內，引起輿論譁然，更在政壇上掀起一波風暴。對此，資深媒體人黃創夏感嘆，「閉門火鍋香，路有倒店攤」。

針對此事，行政院今(18)日對外做出回應，發言人羅秉成表示，陳政聞指出他只是與家人到當地住宿，沒有參與餐會，也沒違反防疫規定，但仍會待屏東縣政府了解實情後，再決定處理方式。綜合媒體報導，陳政聞解釋，自己並非主辦人，當天是帶老婆、女兒去住宿，並未參與二樓的聚餐活動，遵守防疫規定。

同時，更有熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。據了解，陳政聞也已向陳其邁及蘇貞昌方面主動告知此事，高雄政壇人士紛紛揣測「這次應該走定了」。

對此，黃創夏今天在臉書上表示，「牡丹灣事件」如何落幕？閉門火鍋香，路有倒店攤。

網友們也留言回應，「三級未撤前，行政官員未以身作則，應該很快會有人下台一鞠躬」、「大事化小，小事化煙」、「民進黨每次出錯，解釋的理由如果不是低估人民的智商就是認為死忠的有一大票不怕」。