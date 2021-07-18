針對行政院南部聯合服務中心陳政聞執行長請辭一事，行政院發言人羅秉成今（18）日表示，政院李孟諺秘書長已接獲陳執行長請辭，並已向蘇院長報告。李孟諺秘書長表示，政院將准予辭職，書面辭呈等相關行政程序將依規定辦理。

羅秉成表示，值此舉國上下全力投入防疫工作之際，蘇院長特別提醒行政官員應謹言慎行，不應僅以遵守相關防疫管制規定為標準，個人私領域行為也應該顧及社會觀感，以為全體公務人員表率。