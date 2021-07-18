對於指揮中心宣布，123類對象Moderna 施打者，即日起開放接種第二劑一事，資深媒體人陳文茜表示，這代表政府政策是把剩餘約Moderna ，未來將優先保留給已打第一劑Moderna 的人。

陳文茜18日在臉書指出，只勾選Moderna 的朋友們，你們的渴望會很渺茫。因為台灣半年之內，應該已經沒有Moderna。在系統上讓各位勾選預約Moderna ，等於預約幻想中的幸福。這對各位過度相信政府，忘記以數學算術一下Moderna 疫苗的人，很不公平。

陳文茜直言，疫苗採購不足，施打疫苗順序沒有人道主義，沒有公平，充滿黑箱作業⋯⋯這些前提造成了施打疫苗，純粹從什麼疫苗抵達，就輪到誰打，沒有公衞疫苗計劃。

陳文茜建議，在唐鳳設計系統預約Moderna 的人數佔65%以上，這群人思考一下，台灣半年內已經沒有多少Moderna，「我也不知道為什麼政府要列入這個實際上可能空白的選項，然後才註明未來四週都是AZ，誤導人民的選擇權」。但命是自己的，政府犯錯了，未必會抱歉，各位還是要詳細了解一下。

陳文茜感嘆，「我們活在台灣，不是活在美國，我們疫苗採購不足，到貨也不足，目前的我們沒有挑選疫苗的權利。這是我們自己多數人選出來的總統及她任命的指揮中心，給各位的疫苗選項，有點悲傷，但事情就是如此。」