東京奧運即將開幕，搶攻國際體育盛會商機，台北凱達大飯店宣布於東京奧運期間推出應援的住房專案與外帶美食，讓民眾不用出國也能感受奧運熱鬧的氛圍。

凱撒飯店連鎖向來支持各種運動賽事，並有與新北市聯名合作的凱撒企業所屬的運動隊-「新北凱撒射箭隊」及「新北凱撒勇士女子壘球隊」，母體企業宏國集團更長期支持體育選手，同時鼓勵全民運動並為台灣選手加油。

台北凱達大飯店於東京奧運期間推出一泊二食優惠住房專案，精緻套房每房只要3188元起，活動期間為7月23日至8月7日，除了含兩客精緻早餐，晚間特別提供「應援東奧套餐」，可品嚐到獲獎無數的招牌菜餚「凱達冠軍豬腳」，搭配酥炸的糯米椒、帶皮楔型辣味薯條、洋蔥圈、爆漿番茄等食蔬，以及兩瓶台灣金牌啤酒。東京奧運賽事期間在舒適的套房裡收看公視同步轉播的精彩賽事，感受四年一度體育盛事的熱力，並為中華健兒加油。

在家觀看東京奧運，可去電預約台北凱達大飯店外帶的「應援東奧套餐」近期有優惠。

台北凱達大飯店另推出以美食假期為主題的一泊二食優惠住房專案，活動時間至9月底，除了含精緻早餐外，還可在房間裡享受家宴中餐廳的經典美味「雙人饗宴」，由主廚為您獻上精烹細琢、道道垂涎味美的中華美饌：四季烤麩、鼓油煎椒雞丁、蜜汁琵琶骨、櫻花蝦高麗菜、蟲草北菇燉雞。讓您暫時擺脫居家辦公和日常家務，沉浸在舒適氛圍裡享受片刻寧靜，安心的品嚐精緻餐點。