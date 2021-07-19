全台新冠肺炎疫情於今年5月引爆延燒，產生大量採檢需求，為感染管制安全考量，醫院篩檢站皆設於戶外，醫護人員在高溫下有極高的中暑風險，全台扶輪社友分送移動式多功能正壓篩檢站，北榮桃園分院也獲贈3台座，提高醫護人員工作的效率，也照料醫護人員的身心健康。

北榮桃園分院提到，第一線採檢醫護人員穿著全套防護衣在貨櫃屋或帳篷中進行採檢，剛採檢完一位就已經是汗流浹背，更不用說現時已經進入夏季，天氣日益炎熱，在如此的高溫惡劣環境下，除了不停飆汗以外，可能還會中暑。

北榮桃園分院說，全台扶輪社友集結力量製造135座多功能正壓採檢站守護前線醫護，日前由桃園山悅扶輪社及台北士林扶輪社，分別各捐贈移動式多功能正壓篩檢站1座予臺北榮民總醫院桃園分院，東元家電感佩醫護對於抗疫的堅持與付出，衷心希望為防疫出一份力也捐贈1座。

北榮桃園分院院長盧星華表示，該院向來追求優良的醫療服務品質及高效的作業流程，感謝桃園山悅扶輪社、台北士林扶輪社及東元家電對該院的支持，讓該院防護裝備大進化，更讓第一線的醫護戰士們能安心、安全、舒適地提供民眾優質且高效率服務，各界的捐贈讓前線醫護動力滿滿，支持抗疫勇士們持續奮戰到底。