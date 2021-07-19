林口三井OUTLET一名專櫃員工確診染疫，員工今日上午通報公司，林口三井OUTLET即刻自主停業。新北市衛生局表示，OUTLET個案是昨日新北公布確診個案的接觸者，經採檢後今日結果PCR陽性，將列為明日公布個案。

三井OUTLET指出，這名專櫃員工日前得知自己疑有確診接觸史，因此格外小心，近日有些症狀，於是自行前往採檢站採檢，上午得知PCR陽性確診，員工回想幾日來都有到林口三井OUTLET上班，因此立即通報公司，相關疫調狀況待衛生單位公布。