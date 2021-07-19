行政院南部辦公室執行長陳政聞被爆料參與牡丹灣Villa群聚，昨請辭獲准。國民黨立委洪孟楷表示，26人的群聚是事實，開鍋喝酒狂歡做樂更是防疫破口，在三級警戒全國人民都遵守時候，「該開罰就一定要開罰！」對比之前各縣市政府都以最嚴厲的手段，現在就看同是民進黨執政的屏東縣政府怎麼認定，可別「有黨證會沒事」。

洪孟楷指出，三級警戒期間，只要有違反相關規定，無論是群聚、或是不帶口罩、或是室內用餐，各縣市政府皆以最嚴格的標準來執行，不只是處罰，更告訴國人，防疫不能鬆懈、更沒有模糊空間。所以看到有移工被開發30萬，南投一次開了85萬的罰單，這些只是希望大家能用最高的標準來看待防疫的嚴肅。

洪孟楷並質疑，事件爆發後，業者是一家五星級頂級villa，卻推說錄影不見了，這是要騙誰？還是包庇誰？這樣以後誰還敢去。是不是又是政府施壓要蓋真相？業者現在既然說名單提供給縣府，就請縣府比照一樣的防疫標準盡速開罰，以昭公信，別讓外界認為防疫還有貴賤之分，移工要罰30萬、高官卻可以全身而退。

洪孟楷強調，三級警戒期間，任何違反規定的人，都是防疫豬隊友，如果因此造成防疫破口，更是罪該萬死。辭職只是基本，重點是該開罰要處理，可別「有黨證、會沒事」，王子犯法與庶民同罪。