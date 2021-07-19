「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，自7月19日起將陸續封閉大溪路、花秀路和新興街的國道一號跨越橋。(溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

溪湖鎮長黃瑞珠表示，替道道路有部分涵洞限高3.8公尺，還會經過一些巷道或產業道路，都缺乏交通號誌，希望有關單位能夠重視加強號誌，甚至增設紅綠燈來保護民眾，也提醒民眾要注意路況，減速慢行。(溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

國道1號彰化至員林路段每逢假日必塞，高工局推動「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，自7月19日起將陸續封閉大溪路、花秀路和新興街的國道一號跨越橋，未來一年民眾都要繞路而行，19日大溪路跨越橋正式封閉，許多民眾紛紛拍下照片紀念，感嘆這一天終於來了。

今年5月交通部長王國材到彰化考察彰化地區交通建設，針對國道1號彰化至員林路段塞車嚴重問題提出解方，其中包含跨越橋改建工程，將拆除3座老舊的跨越橋，並將跨越橋拓寬至12米，同時進行高速公路彰化員林段拓寬工程，將增設為4主線車道，加大車流可望緩解塞車問題。

19日大溪橋率先封閉，這一封就是1年的時間，許多民眾對於替代道路還是霧煞煞，行走大溪路的民眾可以台19(東環路)接員鹿路後，在走埔心聯絡道後接回柳橋東路，而機車族則可以從大溪路一段203巷轉201巷，接到榕樹路311巷往榕樹路，在接回大溪路。

而新興街則可以從台19接番花路、花南路載回台1縣，機車部分則可以從新興街往港莊巷，接到正興街往圳岸巷後，在接回新興街；花秀路則可以台1直接走中央路接台19，機車則是要繞花秀路接彰秀路往開南巷，接明雅接357巷走明雅街，走花秀路街回台1縣。

而三條陸橋陸續拆除，都預定在明年的7月31日恢復通車，長達一年的交通黑暗期，溪湖鎮長黃瑞珠表示，替道道路有部分涵洞限高3.8公尺，還會經過一些巷道或產業道路，都缺乏交通號誌，希望有關單位能夠重視加強號誌，甚至增設紅綠燈來保護民眾，也提醒民眾要注意路況，減速慢行。