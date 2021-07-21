桃園市長鄭文燦21日表示，桃園疫苗覆蓋率已逾24％，加上專案跟部會接種，略高於全國的平均值，22日接種站本來就休息，第三輪預約接種原定23日開始，因應颱風來襲，改成25日一連5天開打，可以提供超過15萬人的服務，預約時間到22日中午12點，強調中壢大崙國小、平鎮三安集會所、龍潭武漢國中，預約量還不到5成，另外中壢青埔居民可以到青埔生活圈的大園區大園高中、桃園醫院附近居民可以預約八德區的永豐高中，鼓勵多利用交界地帶或人口較少的接種站。

鄭文燦說，今日為第二輪COVID-19疫苗接種的最後一日，預約人數為1萬3329人，實際施打1萬2875人，預約接種率約96.6％；經統計，第二輪疫苗預約接種，預約人數為8萬8434人，實際施打8萬6658人，預約接種率約98％，顯示市民朋友出席踴躍。

鄭文燦說，桃園第三輪COVID-19疫苗接種，因應颱風來襲，接種日將避開7月23至24日兩天，於7月25日至7月29日提供接種服務，且也擴大接種量能，總預約量可達到約15萬3300人，其中社區接種站可提供約12萬7800人，醫院、診所及衛生所可提供約2萬5500人，截至目前為止預約人數12萬1646人，預約率為79％，呼籲符合資格且收到簡訊通知的市民朋友，22日中午12時截止前盡快預約。

鄭文燦說，桃園第三輪COVID-19疫苗接種，有桃園巨蛋體育館、國立體育大學綜合體育館及中壢陸軍專科學校作3處不分區大型接種站，預約人數尚未滿額，歡迎市民朋友踴躍預約施打；此外，中壢大崙國小、平鎮三安集會所、龍潭武漢國中3處預約人數較少，也歡迎居民踴躍選擇該接種站就近施打；而中壢青埔地區居民可至鄰近的大園區大園高中施打，居住在部立桃園醫院附近的鄉親，也可預約至八德區永豐高中進行接種。

鄭文燦提及，第四輪COVID-19疫苗接種市府規畫新增桃園經國國中、蘆竹龍安國小2個社區接種站，並再增加合約醫療院所，提供市民朋友就近接種，以分擔桃園、蘆竹等社區接種站的接種量能。

鄭文燦也說，目前市府已完成幼兒園、安親班從業人員接種，22日為國小教師專案接種日，北區在龍安國小、大溪高中；南區則在平鎮高中、青埔國中安排施打疫苗，陸續會安排國高中及補習班教師接種；同時，桃園為物流重鎮，也安排貨車司機在北區北科附工、南區中壢慈濟園區進行接種。

鄭文燦提及，健康的權益在個人手中，市府持續提供友善、貼心的接種服務，希望讓市民感受服務及醫療團隊的用心，而疫苗可提高保護力，預防重症及感染的風險，是非常重要的防疫措施，希望大家踴躍預約，提高疫苗覆蓋率。