警方立即通知林男前來領回父親微失竊的機車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名70歲林姓老翁18日凌晨騎車至高雄火車站停放後，搭火車回彰化老家，當晚8點多返回高雄，卻遍尋不著機車，找了1個多小時後放棄，由兒子報警，警方根據車號在火車站周圍找了1個小時，發現老翁機車安然無恙停在速食店前，老翁和兒子對於「微失竊」的機車能火速被警方找回感激不已！

三民一警分局長明派出所警方18日晚間9時30分許接獲1名林姓男子報案，林男指70歲父親當天凌晨4時騎車至高雄火車站停放，接著搭火車回彰化老家，當晚返回高雄要騎車時，卻發現機車不見了，找了1個多小時都找不到機車，以為機車失竊，於是報警請求協助。

警方調閱周邊監視器，發現當下只有林姓老翁騎車經過火車站附近的畫面，也無違規拖吊紀錄，於是先請林男返家，警網在火車站周圍尋車，巡佐林信宏鍥而不捨地根據車號在火車站周圍找了1個小時，最後在火車站建國路速食店前，尋獲老翁的機車。

警方立即通知林男前來領回，林男對於警方迅速找回「微」失竊的機車，感到不可思議，頻向警方致謝。