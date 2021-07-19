花蓮縣「AZ＋Moderna疫苗清零計畫」。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

第二劑疫苗接種時間。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣國小及學前老師將於21日分別在北、中、南區接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

台北市政府將視疫情規畫在9月開學擬採「線上線下混合班」，引起外界譁然，不過，花蓮縣不跟進，表示目前離開學還有段時間，屆時各級教師應已接種完畢，相信一定會建構出足夠的防護力，待中央指引出爐後再研擬開學的配套措施。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，縣內國小及學前老師將於21日分別在北、中、南區接種，目前離9月開學還有段時間，相信屆時各級教師應會接種完成，雖然現今還沒有12歲以下者可接種的疫苗，不過這些孩童被感染多屬無症狀，只要老師接種疫苗後，相信防護力會被建構起來，因此不跟進「線上線下混合班」，待中央指引出爐後，再研擬開學的配套措施。

COVID-19公費疫苗預約登記平台16日陸續替預約民眾接種，朱家祥指出，第二期（7月13至15日）及第三期（7月16至19日中午12時），花蓮共有87511人登記，其中AZ有4331人，莫德納有44720人，2者皆可則有38464人，第二期共7476人預約，接種人數直至18日止，則是3959人。

第三期意願登記只到19日中午，朱說，有登記的民眾，20日起會陸續收到簡訊，屆時再上1922預約平台預約接種即可，縣內則有12家衛生所、10家醫院及30家合約診所在23至29日期間提供施打服務。

縣府的「AZ＋Moderna疫苗清零計畫」仍正進行，朱家祥說，從中央配得的最後一波莫德納疫苗，仍持續提供給65歲以上非原民長者及55歲歲以上原民長者，即日起可電洽10家醫療院所及13鄉鎮市的衛生所預約，不過疫苗劑量有限，打完為止。

衛生局也有預留疫苗，提供給欲接種第二劑的對象，朱說，1至3類對象及孕婦於6月9日至7月9日接種莫德納第一劑，且符合間隔28天以上者，7月31日前，1類可至原接種單位接種，2、3類則是到13鄉鎮市衛生所預約接種，孕婦則向原接種醫院預約。5月22前第一劑接種AZ疫苗且符合間隔10到12週以上者，7月31日前可向10家醫院、13鄉鎮市衛生所及1922公費疫苗平台預約。

由於之前有許多接種AZ疫苗者，因間隔時間已達8周，帶著黃卡去打第二劑，朱說，中央已延後間隔期間至10到12周，因這時候接種第二劑產生的抗體量比8周多，保護力更強，不用擔心延後施打會有不好的結果，請民眾靜待通知，等候接種。