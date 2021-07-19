高雄今（19）日傍晚發生大雷雨，國家級警報也發出警訊通知，高雄多處地區積淹水外，更有2410多戶大停電，包括鳥松1415戶、仁武仁心路134戶、仁武中正路861戶，台電初步研判是雷擊造成目前正全力搶修中。至於搶修恢復時間，台電說要查明受損設備後才能評估。