高雄疑大雨雷擊釀2000多戶大停電 台電緊急搶修中 19:392021/07/19 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市19日傍晚下了一場豪雨，民眾在澄清路駕駛車輛，涉水而過。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄今（19）日傍晚發生大雷雨，國家級警報也發出警訊通知，高雄多處地區積淹水外，更有2410多戶大停電，包括鳥松1415戶、仁武仁心路134戶、仁武中正路861戶，台電初步研判是雷擊造成目前正全力搶修中。至於搶修恢復時間，台電說要查明受損設備後才能評估。 高雄惡火夫妻慘淪焦屍 屋內驚現3支瓦斯桶疑人為加工 雲林年輕人搶打疫苗 清晨排隊拿號碼牌 #台電 #高雄 #雷擊 #多戶 #大停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義享天地前員工確診 今休館消毒明復業 17:332021/07/19 生活 5旬夫妻疑久病留家書後失聯 兒女苦尋8天尋獲已身亡 14:072021/07/19 社會 火場暖男警「1抱2牽」成臨時保母 女網友瘋：可以嫁了 12:562021/07/19 社會 世界初雙極鎳氫電池組搭載、油耗 35.8 km／l！Toyota 第二代 Aqua 正式發表 15:512021/07/19 汽車情報-汽車新聞 吳亦凡醜聞連環爆 陸偶像女團員今曝親密對話 喊話：選擇當勇敢的人 13:282021/07/19 娛樂 電費高 民眾指仍按夏月電價收費 台電：七月會退還 14:392021/07/19 財經 天氣炎熱卻沒冷氣吹 新北3750戶停電 17:062021/07/19 財經 六月夏季電價確定取消 立委曝退費時間點 11:572021/07/19 政治 新北個案有高雄足跡 21位接觸者快篩均為陰性 15:362021/07/19 生活 陳政聞遭爆牡丹灣群聚 港媒：背後似乎有派系競爭的影子 08:402021/07/19 政治 大學生當車手日賺2000 栽在警方手裡還得賠錢 12:172021/07/19 社會 生活熱門新聞 東奧包機掀波 教長潘文忠鞠躬致歉：回程必搭商務艙 - 生活 雨用倒的！超猛雷雨彈狂瀉 高雄4區淹水警戒 - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 戴資穎赴東奧只能搭經濟艙？潘文忠臉書遭灌爆狠酸5字 - 生活 高雄遭雷雨炸裂多處淹水 網友嚇：「雷神索爾在上空」太恐怖！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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