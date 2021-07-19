東京奧運中華代表團最大團今天搭包機出征，卻發生選手沒能坐商務艙的爭議。蔡英文政府立刻道歉滅火，不過前國民黨青年團總團長呂謦煒質疑，東奧風波僅半天，蔡英文政府迅速道歉；因政府錯誤防疫政策而枉死的台灣人民，又是等了多久才等到蔡英文政府的一句歉意？

呂謦煒指出，東奧選手經濟艙風波發生才半天，上到蔡英文總統、賴清德副總統、行政院蘇貞昌院長、教育部潘文忠部長都出面道歉了。政府做錯事，承諾跳票，道歉是應該的。但我不解的是：從機師防疫政策被改成過於寬鬆的「3+11」開始，到桃園的諾富特群聚案，延伸出的全台新冠肺炎本土疫情大爆炸，在疫苗採購沒有超前部署的情況下，迄今造成七百多名同胞死亡，本土死亡率達5%，居世界前列。蔡英文政府又給了多大的重視？

呂謦煒質疑，陳時中跟蘇貞昌，都是在國民黨立委的強烈要求下才不乾不脆的道歉。而蔡英文透過影片對台灣因新冠染疫死亡者道歉，是在6月11日，當時已有385位民眾染疫身亡！

國手坐經濟艙，蔡英文政府半天道歉；呂謦煒痛批，對新冠疫情枉死者，蔡政府卻足足拖上一個月才不情不願的道歉。對蔡英文政府來說，數百位台灣人民的性命倒像是沒那麼重要？

呂謦煒強調，政府做錯事，就該儘速認錯，調整做法，這是一貫原則。然而，蔡英文政府雖然對因新冠肺炎而枉死的台灣人民表達歉意，在之後的疫苗採購乃至高端疫苗EUA通過等各方面，仍然置台灣人民的性命於風險之中。

呂謦煒感嘆，蔡英文政府難道仍然如此輕視台灣人民？