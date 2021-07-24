民眾黨立法委員蔡壁如。(取自蔡壁如臉書)

隨著國內疫情逐漸緩和，行政院宣布加購3600萬劑莫德納疫苗，預計在今年第四季、明年、後年分批供應。民眾黨立委蔡壁如昨(23日)在臉書指出，樂見這次向莫德納購買3600萬劑疫苗是真的，也把它記錄下來，希望到了明年、後年，不會再跳票；她也質疑，蔡政府屢次說疫苗大國都在搶，那為何不訂多一點？3600萬劑就夠了嗎？

蔡壁如直言，蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中部長都多次說，「政府一定買到足夠的疫苗數量，請國人放心」、更說過「第一季到貨2000萬劑疫苗」的狂語，網友也曾經統計過政府購買疫苗的50次跳票記錄，因此她希望到了明年、後年，不會再跳票。

不過，蔡壁如有個疑問，她說，蘇貞昌院長、陳時中部長，對於疫苗目前「採購數量少、到貨慢」的情形，不是說這是因為「疫苗是戰略物資，大國都在搶」，還有「國際上某國家的施壓」所以，購買疫苗「不像是買菜，說買就買得到」嗎？既然如此，為什麼政府不趁機多買一些？面對不斷變異、又更為兇猛的新冠病毒株，3600萬劑的疫苗，真的夠嗎？

蔡壁如指出，韓國已經購入的疫苗數是9900萬人份，達韓國人口的1.9倍，今年第3季還將取得1億劑疫苗，日本買了5.21億劑疫苗，是日本1.26億人口的4倍多，反觀台灣？因此她呼籲蘇貞昌，既然這是攸關國人生命安全的戰略物資，就應該發揮衝衝衝精神，能多買就多買，立法院不會、也不敢刪國人的保命錢。