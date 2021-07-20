歐盟外交與安全政策高級代表19日發表聲明稱，來自中國境內的惡意網路活動破壞了世界上數以千計的計算機和網絡，同時發現針對歐盟及成員國政府、組織和關鍵產業的惡意網絡活動，意在竊取知識產權和從事間諜活動。歐盟及成員國對此予以譴責，敦促中方遵守國際規範，採取措施進行調查和處理。當天北約亦對此發表聲明指責中國。

中國駐歐盟使團20日發布聲明表示，中國是網絡安全的堅定維護者，始終堅決反對並依法打擊在中國境內或利用中國網絡設施發起的網絡攻擊。歐盟和北約上述聲明缺乏任何事實和證據，充滿了臆測和無端指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明稱，長期以來，個別西方國家一邊憑借自身技術優勢肆無忌憚地對世界進行大規模、無差別竊聽竊密，甚至連盟友也不放過；一邊又自詡為網路安全衛士，在網路安全領域操縱指揮盟友、製造小團體屢屢對其他國家抹黑攻擊，充分暴露了其雙重標準和虛偽面目。同樣值得重視的是，北約屢屢無端指責中國，圖謀假借網絡攻擊等問題實現區域和領域突破，我們對這一動向表示高度關注。

聲明指出，事實上，中國是網絡攻擊的主要受害國之一。根據中國國家互聯網應急中心報告，2020年，共有位於境外的約 5.2 萬個計算機惡意程序控制服務器控制了中國境內約531萬台主機，對中國國家安全、經濟社會發展和人民正常生產生活造成了嚴重危害。就所控制中國境內主機數量來看，控制規模排名前三位的控制服務器均來自北約成員國，分別控制了中國境內446萬、215萬和194萬台主機。我們敦促有關國家恪守網路空間國際規範，立即採取切實措施查處有關惡意網路活動。

聲明表示，網絡安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。政治化、污名化的做法不僅無助於解決網絡安全問題，反而會削弱各國間互信，影響各國在該領域的正常合作。中方已於去年9月提出《全球數據安全倡議》，明確倡議各國反對利用資訊技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據。期待各國共同參與該倡議，就網絡安全問題作出明確承諾，共同營造和平、安全、開放、合作的網路空間。