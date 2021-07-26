【愛傳媒陳念初專欄】政大選舉研究中心最近的民調研究數據，民眾黨的政黨支持度從原先的4.9%跌至4.1%，似乎與日前台灣民意基金會的民調數據民眾黨支持度15.6%有明顯差異，民眾黨到底現在是一個民意往上升的政黨，還是漸漸淪為支持度下降的政黨，是一個有趣的民調解讀問題。

這個明顯差距，還引發了名嘴張宇韶與台灣民意基金會董事長游盈隆之間的言語對峙，張宇韶舉政大選研中心民調，稱游盈隆的民調根本是帶風向的政治民調。

游盈隆反駁張宇韶所說的每一點，都是子虛烏有，近期不排除對張宇韶提告。兩個民調問卷，到底訪員是怎麼問的？真有可能讓民調結果，產生如此大的差異。

這些民調數據，有信度與效度要被民調專家嚴格檢視，但民調若碰上政治，就變成民調政治，反過來說，它叫政治民調，就看你信不信。

由民調機構所公佈的政黨支持度民調，並沒有民調後的立即政治效果，也就是不因民調而決定政黨提名人選，背後有無政治運作，其實，只有民調機構自己清楚。

但翻開政黨民調史，上次總統大選前的兩大黨初選民調，這種有政治影響性的民調，竟然可以讓人感受背後政治上的鑿痕，還要人民相信科學民調，恐怕社會說服性真的不夠。

2020年總統大選前，兩個政黨都做了初選民調，決定誰可以代表政黨參選總統，民進黨部分，原本各界看好賴清德有機會贏蔡英文，賴清德也根據內部民調一度信心滿滿地說，「我在民進黨黨內仍是最強的候選人」。

但，初選時程硬是延後，蔡英文的民調逐漸上升，又採取市話及手機樣本各半，對蔡英文而言，形勢上是有利的，最後民調結果，對比韓國瑜及柯文哲，蔡英文以平均支持度35.6768%勝出，代表民進黨參與2020總統大選。

國民黨部分，郭台銘與韓國瑜採取全民調方式進行國民黨總統提名初選，民調結果，高雄市長韓國瑜以總平均支持率44.805%排名第一，以17.075%的差距擊敗前鴻海董事長郭台銘。

初選前，很多人都預測，蔡英文若對上韓國瑜是最有利的一場選戰，民調耳語傳言不斷，號召綠營基層在接到國民黨民調電話時，要力拱韓國瑜出線的說法，成為當時被討論造成民調不公的話題。

郭台銘的第一次參選，因自身民調的落敗，失去角逐總統大位的機會。

最近，當年被外界批評有政治私心的國民黨黨主席吳敦義倒是還了郭台銘公道，他出了新書，媒體指出，吳敦義在新書中談及，國民黨2020總統初選採全民調，等於把黨的候選人交給敵對政黨來決定，吳敦義更指控時任總統候選人韓國瑜發出5點聲明中的「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已離人民愈來愈遠，希望黨內高層體察民意」，就是要黨中央替韓國瑜的參選開路，「最後韓國瑜民調大贏，韓粉如願了，但韓國瑜的聲望也開始直線下跌」。

事過境遷，國民黨的全民調成為政治可操作的工具，現在回想起來，民調真的失去統計科學的原始價值。

但在學校課程裡教的科學民調，真的並不是這樣，一千多個樣本，其實就可以推估母體，只要問券設計及電訪程序等符合民調要求，它應該會準的。

所以，民眾黨最近聲望不錯，民眾黨的政黨民調到底有多高？就成為許多政治觀察者很關心的議題。

兩份民調政黨支持度差別很大，到底民調對小黨而言，是否真如游盈隆所言，有民調盲點，對小黨支持度不夠精準，恐怕要來一個選舉結果，才能論輸贏。

回到民眾黨的政黨支持度，如果不用民調，而是政治觀察，仔細看看目前立法院民眾黨的五位不分區立委，賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如，表現的都不差，尤其高虹安，犀利問政，年輕有戰力，從立委的評比上，可能比民調更準，不是嗎？

公民監督國會聯盟今年四月公布的立委評鑑結果，42位被評為優秀立委的名單中，民眾黨五位立委與時代力量三位立委，都入榜了。

民眾黨的政黨支持度，不應該只用4.1%民調來看待，它有沒有15.6%？可以用媒體與政治觀察來綜合評分。

而民眾黨也不是只剩下柯文哲，黨員六千多人的民眾黨，45歲以下佔八成，近六成是大專學位，申請的黨員超過九成未加入任何政黨，以中間選民自居的民眾黨，黨費收入雖只有一千多萬，比起民進黨及國民黨黨員而言，人數及經費少了非常多，但政黨支持度若可以逐漸接近兩大黨，以小黨來看，民眾黨及柯文哲已經是贏家了。

民眾黨本身已經是一個登記的政黨，只不過它訴求的是柔性政黨，若根據最近的一份民調數據，中間選民族群擴大到48.2%，雖不見得就支持民眾黨，但中間選民選人不選黨的基本特質，對民眾黨而言，只要性格及理念相近就有機會吸納，從民調上來看，不可諱言，超越藍綠已經是一種政治趨勢。

民眾黨的黨主席柯文哲打空戰與媒體戰，優質立委可打地面肉搏戰，一對一也並不一定輸，在台灣關鍵第三黨愈來愈有其存在價值，對於制衡一黨獨大產生的政治霸權，民眾黨找到它的利基點。

民眾黨最近在政治上已經是贏家，否則，綠營及部分名嘴不會這麼嚴厲批柯，按照張宇韶在節目裡大膽預測的說法，游盈隆的民調可能在台北市的樣本抽樣最少，所以，沒有抽樣到不滿他的人，但若仔細看看民眾黨的黨員結構，台北與新北是民眾黨的大本營，台北樣本少的抽樣結果，並不有利於民眾黨，因此，又是一個羅生門的辯證，政治真是沒完沒了。

台灣的民調專家並不少，上過民調課的人更多，接受科學與統計訓練的人滿街都是，民意調查或是透過民調產生說服性結果的政黨，透過民調結果進行政治論述的人，恐怕都要具有民主與科學的精神，民調只是推估真相，並不是真實，但預測未知若還需依賴民調，就請尊重專業讓民調更準，不要再讓政治左右民調。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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