台中1名49歲的徐姓男子日前將機車停放火車站附近，晚上返家時卻遍尋不著，著急地跑進派出所求助，因車站附近機車停放數量多，且街景相似，常發生記錯停放處的為民服務案件，員警便先協助至現場尋找，果不其然，僅10分鐘就在徐姓男子所述的反方向找到機車，徐姓男子感謝警方的高效率，對於自己竟也發生新聞中才會看到的烏龍案件，也感到十分不好意思。

台中市政府警察局第三分局立德派出所巡佐黃則勝、警員吳育鑫日前20時至22時巡邏時，至火車站附近為民眾協尋機車。根據報案的徐姓男子表示，因其轉乘火車通勤，早上9時騎車前往火車站途中，從振興路左轉復興路就發現路旁人行道上尚有空位，停妥機車後便直接前去趕車，沒想到20時欲騎車返家，卻發現機車不翼而飛，在停放位置附近來回搜尋怎樣都找不到，越找越是心焦，手機一查發現派出所就在附近，便趕緊到派出所報案。

因不久前吳姓員警才處理過類似的尋車案，他仔細確認機車鑰匙還在徐男身上，研判記錯停車的位置的可能性甚高，黃員2人便先行至其所述的停放位置周遭尋找，並請徐男在派出所內等候消息。

一開始警方至徐男描述的停放位置尋找確實一無所獲，然員警靈機一動，往其所述的反方向沿路尋找，果然才走沒幾步就看到徐男機車仍靜靜地在該處等候主人前來。徐男接獲通知前來現場，見到愛車完好無恙，既驚訝又深感不好意思，歉疚地表示，這附近的街景太相似且機車數量太多，自己真的記錯了，對於員警熱心協助，也誠懇表達感謝。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。