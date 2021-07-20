王道銀行（2897）20日召開2021年股東常會，會中承認2020年營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，將配發特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.2元現金股利。

王道銀行2020年個體財報之稅後淨利為新台幣11.47億元，較前一年度成長約4.3％，扣除依法提撥法定盈餘公積後，進行其他可分配盈餘調整項目，包括加計處分其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資累積損益移轉至保留盈餘、迴轉法定特別盈餘公積、淨迴轉自行提列特別盈餘公積等，並扣除現金增資折價發行調減未分配盈餘後，可分配盈餘共計新台幣672953860元，擬分配甲種特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.2元現金股利。

此外，王道銀行現金股利之發放，將依先前董事會決議，訂定今年8月1日為配息基準日，7月28日起至8月1日止為停止過戶期間，並於8月20日發放特別股和普通股現金股利。