東哥遊艇（8478）去年營收42.24億元，每股稅後盈餘1.04元，26日股東常會通過決議配發現金股息1元，並改選7席董事，現任董事長闕慶承獲得連任，不過，甫當選一般董事的陳彥松，因在7月中旬接任國巨財務長，公務繁忙，所以，選後隨即辭去獨董職位。

東哥新當選的一般董事包括闕慶承、曾雄威、鄭仲慧、以及陳彥松等4席，另有張銘政、林宏文、以及國立台灣大學領導學程兼任教授許朱勝等3席獨立董事，股東會後的董事會，並推舉闕慶承續任董事長。

東哥表示，本來6月股東常會就安排陳彥松擔任董事職務，後因疫情影響，股東常會延到7月26日才召開，但，新當選的董事陳彥松，已在7月中旬接任國巨財務長，因此，已在當選之後就辭任。

東哥董事長闕慶承指出，因美國工資及固定費用居高不下，東哥佛州廠生產效能不彰，已於2020年底停止生產，整體產能短期雖略有影響，但因高雄小港廠已完成改建工程，並已正式投產，未來3至4年間逐步拉升產能，量產後可望倍增現有產能。

他說，東哥與全球第一大遊艇代理商MarineMax合作關係穩固，透過持續深化高品質、高技術的品牌優勢，鞏在美國大型遊艇市場持續位居領先地位，更在知名遊艇雜誌Show Boat International調查78英呎以上遊艇製造商的排名中，名列第四，連續5年以上榮獲全球前十名的殊榮。

闕慶承表示，東哥代理多家小尺寸遊艇品牌，成為美西市場第一大遊艇代理商，2020年受到新冠疫情影響，民眾無法跨區旅遊，轉向兼顧隱私及安全的休閒娛樂活動，吸引新客群，加入私人遊艇市場，帶動小型遊艇銷售成績，使2020年小尺寸遊艇營收，較前一年大幅增長75％。

他說，為了降低對單一美國市場依存度，分散銷售集中的風險，東哥已在澳洲建立自有銷售通路，並將持續放眼全球其他市場。