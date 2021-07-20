儘管72小時搶救黃金期已過，廣東珠海石景山隧道「7·15」透水事故迄20日上午已找到3人亡故，救援人員仍不放棄，持續搶救其他受困11人下落。

廣東珠海興業快線（南段）1標石景山隧道施工段7月15日3時30分左右，發生疑似落盤坍方透水事故，14名工作人員受困在距離右施工口約1160公尺處。廣東省珠海市20日召開記者會說明，救援工作仍在進行，搜尋到的3名被困人員已經罹難。

出席記者會有珠海市長黃志豪、副市長張宜生、中鐵二局黨委書記、董事長汪海旺。

經過連日來不間斷搜救，19日15時20分和15時38分，救援人員在事故現場距隧道左洞洞口約1060米和1070米處發現2名被困人員，經醫療鑒定已無生命體徵，20日凌晨又發現第三人。

據救援專家指出，事故現場有地質複雜、空間狹窄、積水混濁等三大困難，目前已採回填注漿、通風抽出有毒氣體、監控量測、清理泥砂等救援作業。

珠海市長黃志豪通報，6天來，共有來自鄰近省市和珠海本市46支救援隊伍、2500余名救援人員，以及攜帶的350多套大型裝備和200餘輛救援車輛，投入到搶險救援中。截至20日上午8時，救援作業面已向隧道內推進856.1米，距離受困點303.9米，隧道內整體水位已下降16.5米。

中鐵二局黨委書記、董事長汪海旺介紹，目前近2000人、400多台設備在現場工作，正在盡全力實施救援。