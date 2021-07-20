北市公布確診者足跡！曾到家樂福同安店、World gym長春店 14:092021/07/20 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局今公布確診者足跡，案15493確診者 7／17確診。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局今公布確診者足跡，案15493確診者 7／17確診，感染源初判為新竹確診友人來訪，曾於7／7到過家樂福同安店、7／20已安排環境清消及人員自主健康管理，7／13曾到WORLD GYM長春店，該店也於7／19進行清消作業，7／20至7／22停業3日。 家樂福公關經理張君鴻表示，今天家樂福同安店是閉店消毒，至於閉店幾天還不能確定，因確診者停留時間長短，必須等衛生局通知才會知道，但接獲通知第一件事就是閉店消毒。 新北家禽合作社再添2確診 明起展開第五度篩檢 桃園今增2確診 足跡遍及7家旅館、5間藥局 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #北市 #健身房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飯店推微解封快閃專案 出示疫苗接種卡再享優惠 10:232021/07/20 生活 World Gym再爆確診者足跡 長春店今起停業3日 08:542021/07/20 生活 又一家影城緊急停業 欣欣秀泰突宣布今關閉消毒 11:382021/07/20 生活 南非男足染疫 女網高芙確診退賽 04:102021/07/20 運動天地 《觀光股》王品汰弱留強抗疫 擬加速新展15店 07:462021/07/20 財經 看不見的防疫英雄 新北社工助20萬家庭度過疫情 12:032021/07/20 生活 上海昨增3例境外輸入確診病例 1位來自台灣 10:462021/07/20 兩岸 World Gym確診足跡再加1 長春店今起暫停營業3天 11:082021/07/20 生活 林口三井OUTLET停業 今快篩3200位員工 04:102021/07/20 生活新聞 台北京站威秀證實員工確診 20日緊急停業 12:222021/07/20 生活 直播》疫調隱瞞足跡 柯文哲火大：違者可罰6~30萬元 15:212021/07/20 政治 生活熱門新聞 桃園20多歲男確診 9天5旅館開房足跡曝 對象複雜緊急匡列 - 生活 網曝這個年齡層恐只能打高端 嘆：未來出國機會渺茫 - 生活 桃園今增2確診 足跡遍及7家旅館、5間藥局 - 生活 烟花恐龜速直撲宜、花 颱風粉專怕爆：好像莫拉克 - 生活 健身房成確診足跡 竟是皮膚科醫師隱匿身份、行蹤 北市府將開罰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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