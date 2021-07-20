台北市衛生局今公布確診者足跡，案15493確診者 7／17確診，感染源初判為新竹確診友人來訪，曾於7／7到過家樂福同安店、7／20已安排環境清消及人員自主健康管理，7／13曾到WORLD GYM長春店，該店也於7／19進行清消作業，7／20至7／22停業3日。

家樂福公關經理張君鴻表示，今天家樂福同安店是閉店消毒，至於閉店幾天還不能確定，因確診者停留時間長短，必須等衛生局通知才會知道，但接獲通知第一件事就是閉店消毒。