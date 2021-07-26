台北市內湖的約翰紅茶傳出有員工確診，約翰紅茶總公司今在臉書公告，內湖門市有一名工讀生7月24日疑似出現味覺喪失的症狀後，為了進一步確認情況，這名同仁立刻當日7月24日自主進行快篩檢測，結果陽性，隔日7月25日立刻就醫，並進行PCR檢測後，同樣得到陽性的檢測結果。

約翰紅茶指出，在得知這位伙伴的陽性PCR檢測結果後，除了確認全體同仁都按公司規定佩戴口罩，並完全配合政府的疫調程序，且自今日起約翰紅茶內湖門市立即停止營業，並安排內湖店內與該伙伴有接觸史同仁一共17人快篩檢測，目前全數皆為陰性反應。

約翰紅茶表示，為了讓大家能提高警覺和避免造成不必要的恐慌，決定讓大家知道這位工讀生伙伴的班表。

此內湖門市伙伴班表

日 期 ／ 時 間（ 上／下班 ）

2021 ／ 07 ／ 10｜10：23～15：04

2021 ／ 07 ／ 12｜15：54～21：36

2021 ／ 07 ／ 18｜09：53～15：02

2021 ／ 07 ／ 19｜12：54～18：02

2021 ／ 07 ／ 22｜09：54～16：04