緯創投入汽車電子代工業務在近年逐步展現成果，緯創共同總經理暨緯創智能執行長沈慶堯20日表示，受惠EV電動車發展帶動，今年希望以翻倍力道成長外，另新併入的JDI（Japan Display Inc.）旗下位於高雄的車載工控面板模組廠後，亦有助緯創切入日本一線車廠，同時帶來新一波成長動能。

沈慶堯指出，緯創汽車電子業務聚焦於電子系統集成技術，代工業務含括ADAS（先進駕駛輔助系統）、ECU（電子控制單元）…等，手上客戶不僅有外界熟知的中國電動車商蔚來汽車，沈慶堯透露至少有三個客戶。

看好近年在EV電動車產業發展帶動下，拉抬緯創車載代工業務增長，今年希望能有翻倍增長。

此外，在與JDI深化合作部分，除預計9月底完成收購業務，緯創在智慧座艙與車用面板整合也將端出新成果。另一方面，緯創也藉此打入JDI手上的日本Tier 1車廠客戶，目前亦已在日本成立辦公室，明年可望有新進展。

另針對近兩年業務成長亦快速的智能工控IoT業務，受惠疫情下的電商發展及轉型工業4.0，緯創在含括手持及無人自動式的移動型工控裝置產品業務持續增溫，加上因及早備料、受到的缺料衝擊有限，因此看好今、明年也都將有一波成長動能。