中華奧運代表團日前搭包機前往日本，卻爆出選手搭經濟艙，官員、教練爽坐商務艙，引發民眾怒火。對此，台北市長柯文哲認為，應減少對選手干擾，給他們最好照顧，期望可以為台灣奪取更多的獎牌。
柯文哲表示，今天是防疫記者會，應該是回答防疫紓困疫情相關題目，這種政治熱門題目不需要在這裡講，晚上Call in節目上，要講的人多的是。
柯文哲強調，現在快要比賽了，還是應要減少對選手干擾，給他最好的照顧，期望他們可以為台灣奪取更多的獎牌，這樣就好了。
中華奧運代表團日前搭包機前往日本，卻爆出選手搭經濟艙，官員、教練爽坐商務艙，引發民眾怒火。對此，台北市長柯文哲認為，應減少對選手干擾，給他們最好照顧，期望可以為台灣奪取更多的獎牌。
柯文哲表示，今天是防疫記者會，應該是回答防疫紓困疫情相關題目，這種政治熱門題目不需要在這裡講，晚上Call in節目上，要講的人多的是。
柯文哲強調，現在快要比賽了，還是應要減少對選手干擾，給他最好的照顧，期望他們可以為台灣奪取更多的獎牌，這樣就好了。
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