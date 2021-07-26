台灣自由車好手馮俊凱24日結束公路賽後，依東京奧運防疫規定，必須在結束賽程後2天離境，馮俊凱26日與團隊共4人返抵國門，回憶這趟東奧之旅，他說：「這是參加過的國際比賽中，最特別的一次。」

這次東奧自由車公路賽共計五個登山點，總里程234公里，總爬升4865公尺，馮俊凱在第二補給點、136公里處畫下句點，再度參賽還是沒能完賽。

本屆東京奧運籌備會防疫規範所有選手必須於賽程結束後一定期間內離境，因此本次各代表隊分批返國，今日首批返國的團隊為自由車代表隊，包含馮俊凱、教練林昆鴻、機械師劉金峯及運動防護員陳愷謙4人。

本屆東奧受到疫情影響，主辦單位為了選手健康，訂出許多規定及限制，選手在練習時也無法選手在練習時也無法隨意停下來休息，也讓國際賽經驗豐富的馮俊凱直呼是最特別的國際賽。

教育部協同相關主管機關及單位於桃園國際機場設置專用通關櫃台、專用PCR採檢空間及專屬搭車區域，讓辛苦為國征戰奧運的代表團人員能快速完成機場入境及檢疫程序，在最短時間前往防疫旅館休息。