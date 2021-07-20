投資者擔憂新變異病毒肆虐歐美，避險情緒轉趨高漲，美股昨晚劇烈震盪，道指及標指分別收跌2.1％及1.6％，油價下挫近7％。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美國新增及死亡病例上升，是基於個別地區的疫苗接種率較低，美國疾控中心（CDC）也確認97％住院患者此前並沒有注射疫苗。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，歐美疫情引起投資者對經濟前景的憂慮，加上石油輸出國組織及聯盟（OPEC＋）談判有突破性發展，8月起增產40萬桶／日，布倫特油價昨天下挫近7％，今早小幅回升0.5％至68.9美元。然而，全球重開經濟的步伐並不一致，總體旅遊、休閒及商業活動正逐漸恢復，帶動石油需求持續回升，估計油價在9月末前反彈至80美元。

預計全球石油需求從去年4月低點的7800萬桶／日，回升至今年的逾9900 萬桶／日。夏季石油市場仍然存在供不應求的情況，油價在未來幾個月有望挑戰80美元，但由於OPEC＋持續增產，價格年末前可能回落至75美元，明年9月前保持在該水平附近。