布局策略調整，台塑生醫二度申讓聯亞藥持股。台化（1326）代子公司台塑生醫公告，以平均每股價格170.96元，於本周一和本周二兩天內，處分聯亞藥2106張、總交易金額3.6億元。透過此次處分案，台塑生醫可增加未分配盈餘2.7億元。

台塑生醫表示，此次處分是依照先前公告的申讓計畫進行，因實際出售達一定金額，依規定對外公告。台塑生醫7月9日和16日兩度公告申讓聯亞藥，數量分別為2000張和2030張，兩波處分後，對聯亞藥的持股比例由15.15％降至13.12％。

台塑生醫強調，處分案為單純的營運資金運用，當初投資聯亞藥為理財規劃，因資金放在裡面滿久了，必須對股東負責，且目前還有幾個個案正在進行，因此回收部分資金。

分析師認為，國產新冠疫苗話題火熱，聯亞與高端為國家隊代表，也引發不少爭議。台塑生醫近年營運規模持穩擴大，近年積極部署醫材、I診所、樂活園及綠能儲存等領域；如今伺機調節持股，不僅可獲利了結支援新項目資金銀彈，也可避免捲入爭議。

台塑生醫指出，近期聯亞藥營運已上軌道，營收持續健康穩定成長，也正在進行擴產，看好其未來幾年的營收表現，處分主要是因應公司的投資理財規劃。未來多元發展項目中，有許多都需要資金，因應營運需求，後續仍有處分持股規劃，但仍會是其第二大股東。