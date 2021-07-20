白羅斯當局在星期一突襲了一家獨立報紙的辦公室，並逮捕了3名記者，這是該國對民間媒體、民間社會活動家無情鎮壓的又一案例。

半島電視(Aljazeera)報導，白俄羅斯記者協會（BAJ）表示，「地區報」(拉丁轉語：Regionalnaya Gazeta）的編輯馬燦維奇( Alyaksandr Mantsevich)， 和記者 克魯茲卡婭(Zoya Khrutskaya) 和尤特奇納( Nasta Utkina) 被拘留。

該報的辦公室位於首都明斯克東北 方80 公里的莫洛傑奇諾( Maladzyechna)，辦公室也搜搜查。

BAJ 表示，過去 10 天內，民間報社遭到 64場搜索，共有 32 名記者被拘留，有些等待審判，有些被被判刑。

BAJ 負責人安德烈·巴斯圖內茲 (Andrei Bastunets) 說：「政府大肆搜查、逮捕白羅斯的獨立記者，壓迫他們。」

不止如此，當局還凍結了白俄羅斯筆會中心的銀行賬戶，該中心是由 2015 年諾貝爾文學獎得主-斯維特拉娜·阿列克謝耶維奇(Svetlana Alexievich)成立的民間作家協會。當年，她以揭露戰爭殘酷的一系列報導文學而得獎。

阿列克謝耶維奇是著名的反對派健將，也一直遭受盧卡申科政府的迫害，終於在去年離開了白羅斯。

星期一，明斯克的一家法院還對 11 名社會運動家判處 5 至 9 年不等的刑期，他們被指控「激進行動和「計劃縱火」。

其中一名被判入獄 8 年的 26 歲的葉夫根尼·普羅波爾斯基（Yevgeny Propolsky）在審判期間表示，調查人員以毆打和折磨手段在審訊他。

「他們威脅我，用電擊棒毆打我、折磨我，他們強迫我寫懺過書。」

維亞斯納人權中心承認，週一被判刑的 11 人為政治犯，稱該國目前共有 562名政治犯被關押。

白羅斯總統盧卡申科，於 2020 年 8 月贏得他的第六個任期，但反對者抗議選舉舞弊，接連數個月的抗議活動，震驚了白羅斯。

然而，白羅斯當局對反對派的示威運動進行了大規模鎮壓，警察毆打數千名示威者，並逮捕了 3萬5千多人。

反對派領袖不是被監禁，就是或被迫離國家，而獨立媒體機構的辦公室遭到搜查，記者被捕。