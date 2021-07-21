U.S. Air Force: General Brown Commercial :30

美國空軍近期公開最新的徵兵廣告，該影片聚焦官兵的多元化，稱在執行任務時，敵人根本就不知道官兵們的性別或來自哪裡，只知道「美國空軍正在踢你屁股」。該片在公開後獲得相當不錯的迴響，短短幾天便已成為今年美國空軍與太空軍YouTube招募頻道中觀看次數最高的影片。

這部影片由美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將主演，強調在飛行時，飛行員戴上頭盔、放下護目鏡、再戴上氧氣面罩後，別人根本就搞不清楚你是非裔美國人、亞裔美國人、西班牙裔美國人、白人、男性還是女性，「你只知道我是空軍飛行員，正在踢你的屁股」，並呼籲觀眾「快來加入我們」。片中也出現B-1B轟炸機、B-52轟炸機、F-35戰機、F-22戰機、F-16戰機、C-130運輸機、CV-22傾斜旋翼機等現役機種的畫面。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，這段徵兵廣告於17日NBA總決賽前播出，據統計有約379萬人收看，其中約100萬人的年齡層在18至49歲之間。而截至發稿前，這部18日才上傳到YouTube的影片，觀看次數已超過6.7萬次，短短幾天便已成為今年美國空軍與太空軍YouTube招募頻道中觀看次數最高的影片；且在臉書也已累積超過25萬次觀看。

身為第22任美國空軍參謀長的布朗，是第一位被任命為參謀長的非裔美國人，也是第一位統領美軍單一軍種的非裔美國人。他在上任後，曾向外界公開闡述自己在成長和服役期間遭遇的種族歧視，並發誓要讓美國空軍成為更多元化、更平等的軍種。