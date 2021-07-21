國際金融協會（IIF）當地時間20日公佈的一項分析顯示，流向中國人民幣政府債券市場的外國資金可能擴大至每年4000億美元。

數據顯示，在2021年第一季流向中國人民幣政府債券的資金中，各央行資金佔60％，顯示儲備對中國債券的分配繼續增加。

IIF報告稱，雖然隨著中國向外資開放，其債券被納入主要指數，流入中國債券的資金持續增加，但相對於中國的GDP和在全球貿易中的占比來說，規模仍然很小。

該協會估計，如果未來10年全球人民幣儲備與中國國內生產總值（GDP）之比從1.8％上升到3％，每年流入當地債券市場的資金將持續超過4000億美元。

另一份來自IIF的數據顯示，2020年外國投資組合中有473億美元淨流入中國股票，有1983億美元流入各種債務工具。

2021年第一季，中國股票和債券的外資淨流入總計831億美元。

IIF稱，人民幣儲備明顯有增加空間，但鑑於持續的外交緊張局勢，「我們的預測較為保守」，IIF並指出，中美關係「緊張而復雜」。