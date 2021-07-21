教育部公布110年師鐸獎獲獎名單，一共選拔出72名獲獎者，其中彰化縣國立二林工商機械科陳建志老師，投入偏鄉技職教育29年，是全校師生心中技藝競賽CNC金牌教練。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

同樣是技藝選手出身的陳建志，彰師大畢業後就到二林工商任教，希望以技能引發學生的學習動機，幫助彰化西南角的偏鄉學子找回自信與認同。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

教育部公布110年師鐸獎獲獎名單，一共選拔出72名獲獎者，其中彰化縣國立二林工商機械科陳建志老師，投入偏鄉技職教育29年，是全校師生心中技藝競賽CNC金牌教練，帶領學生征戰國內外大小賽事，繼5月獲得「杏壇芬芳獎」後，再度拿下師鐸獎，陳建志說，感謝學校、家人與企業支持，讓他有機會用技藝點亮學生的未來，翻轉孩子的人生。

同樣是技藝選手出身的陳建志，彰師大畢業後就到二林工商任教，希望以技能引發學生的學習動機，幫助彰化西南角的偏鄉學子找回自信與認同，在「全國工科技藝競賽」車床職種中，一共累計獲得分區賽金牌11次、銀牌9次、銅牌5次、第四名10次、第五名3次；全國賽金牌10次、銀牌8次、銅牌5次、第4名7次、第5名1次，更有三位獲選國手，獲得優勝成績。

陳建志表示，不喜歡讀書的孩子，若能多給他們一些機會，協助他找到自己的方向，絕對是可以發光發熱，找到屬於自己的天空，29年的教職生涯，他不曾放棄過任何一個學生，透過技藝點亮學生的未來，把「育之成英才」作為自己教育的使命。

陳建志說，能夠獲得此殊榮要感謝校長的鼓勵與推薦，同仁的協助與鼓舞，還有許多善心企業注入資源，讓學生可以順利比賽，並拿下好成績，更感謝家人的支持，讓他可以全心全力投入心思去指導學生，今年因為職涯規劃提前退休，獲獎也為29年的教職生涯畫下完美句點。

二林工商劉玲慧校長表示，陳建志老師1992年從彰師大畢業後，就到二林工商機些科任教，29的教學生涯都奉獻給二林工商，除了擔任導師外，也任職過教學組長、實驗研究組長、機械科主任等職位，不管在任何職位上都兢兢業業，期間更是孕育出無數CNC技職選手屢創佳績，拿下師鐸獎可說是實至名歸。