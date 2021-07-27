警政署署長陳家欽特於今（27日）下午2時30分在蘆洲警分局慰問家屬，場面溫馨感人。（蘆洲警分局提供）

警政署署長陳家欽特於今（27日）下午2時30分在蘆洲警分局慰問家屬，場面溫馨感人。（蘆洲警分局提供）

警政署署長陳家欽特於今（27日）下午2時30分在蘆洲警分局慰問家屬，場面溫馨感人。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局偵查隊已故偵查佐林昌盛於2015年2月24日，在桃園市八德區抓捕槍砲彈藥通緝犯時，與犯嫌扭打逮捕過程中，引發心肺衰竭休克死亡，時值壯年46歲，而逝世距今已6年多，許多同仁仍非常不捨，警政署署長陳家欽特於今（27日）下午2時30分在蘆洲警分局慰問家屬，場面溫馨感人。

林員逝世當天為新春期間正月初六，心繫工作的林員聽聞危險的槍砲案通緝犯嫌在桃園一帶出沒，立即與偵查隊同仁前往追捕，追捕過程中因犯嫌劇烈抗拒發生扭打，林員奮不顧身冒險犯難，在壓制犯嫌的過程中發生心律不整，雖然成功逮獲該犯嫌並且起獲槍枝及子彈，但林員卻送往桃園聖保羅醫院後心肺衰竭休克死亡，因為林員平時在隊上為人處事十分友善，使工作環境充滿歡樂氣氛，聽聞林員逝世訊息，讓蘆洲分局的同仁們都相當不捨，至今仍深深懷念。

蘆洲警分局表示，警察在維持社會治安上扮演重要角色，第一線同仁雖是家人的驕傲，但許多危險情境卻也讓許多家人有著許多擔心；無論是以往於暗夜躲藏的宵小，或近日造成嚴重疫情的無形病毒，都有賴第一線同仁的挺身而出，帶給民眾最大的安心感，以堅守崗位的無畏精神消弭諸多災禍。

遇有警察因公殉職或意外身亡，警政署以下各單位均積極協助警眷們相關撫卹問題，即便同仁逝世，警界也從未忘記其英勇行為的貢獻，定期主動協助關心予以慰問，即使已天人永隔，仍希望能給予最切身的關懷，以安慰在世的遺眷。

陳家欽與家屬的慰問過程中提及林員英勇的行為，仍讓與會的人員為林員感到驕傲，縱使林員已經逝世多年，但那英勇事蹟與精神仍是全體警界同仁無盡緬懷，在慰問時也特別在意家屬現況與生活所需，並表示警政署會更加盡力協助，並再次強調警政署會成為所有同仁及警眷的最佳後盾，努力改善執勤裝備及環境，讓每位同仁都能全力以赴出勤，平安健康退勤。