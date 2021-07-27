東奧女子64公斤級舉重金牌查倫，成績為236公斤。（美聯社）

台灣女將陳玟卉勇奪女子64公斤級舉重銅牌，她抓舉103公斤、挺舉127公斤、總和230公斤位居第3。然而拿下金牌的加拿大女將查倫(Maude Charron)以抓舉105公斤、挺舉131公斤、總和236公斤摘金，其實跟女子59公斤級的金牌郭婞淳相同。可見郭婞淳的力量多麼驚人了。

2018年國際舉重總會調整量級之後，原本的女子63公斤級改為64公斤級，原先的奧運紀錄為抓舉115公斤（白俄羅斯女將Hanna Batsiushka在雅典奧運創下）、挺舉147公斤、總和262公斤都是由大陸女將鄧薇在里約奧運締造。

女子59公斤的銀牌、銅牌分別為217公斤、214公斤，前者相當於64公斤級決賽最弱的一位選手。然而金牌的郭婞淳居然可以舉出和64公斤級金牌一樣的成績，真不愧是「神力女超人」。

然而這不能簡單表示郭婞淳能夠擊敗那位64公斤的金牌女將查倫，因為查倫缺乏對手才不需要舉得太重，查倫可能也沒想到只舉到59公斤的金牌成績就能贏到64公斤的金牌了。另一個原因是禁藥選手被抓了一堆，導致整體成績下降，奧運預估的女子64公斤成績應該是在242公斤。