才跟鄭怡靜攜手拿下中華隊相隔21年奧運桌球獎牌的林昀儒，27日馬上迎來東京奧運男單賽事，身為第5種子的他，在第3輪面對第29種子瑞典選手卡爾柏格(Anton Kaellberg)，最後以11比5、9比11、11比7、11比7、11比9闖進男單16強，他在今天下午3點30分隨即迎來16強戰。

林昀儒似乎很快就進入比賽狀態，一開賽就打出5比2，隨後就靠發球讓對手掛網，11比5拿下首局；林昀儒第2局一開始以2比4落後，隨後卻連拿4分超前，卡爾柏格也追上形成膠著，最後也以11比9拿下第2局，雙方1比1平手。

幸好林昀儒第3局隨即回穩，一開始取得5比2領先，隨後更出現幸運擦邊球，逐漸擴大領先優勢，第3局就以11比7拿下；來到第4局，林昀儒發球與回擊威力慢慢展現，也搶到領先局面，最後就以11比7拿下第4局，搶到聽牌優勢。

來到關鍵的第5局，卡爾柏格不願示弱，一開始就取得3比1領先，可是林昀儒在發球做出調整，一口氣連下4分超前，只是卡爾柏格也以7比6搶回領先，但林昀儒及時回穩，除了重新領先，更在暫停後，靠著對手回擊出界，最後11比9拿下比賽勝利。