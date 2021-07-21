我國參加東京奧運選手包機搭乘經濟艙、官員坐商務艙，引發爭議，民進黨台北市議員許淑華緩頰，問題出在體育署組織編制，源頭是馬政府進行的組織改造。國民黨主席江啟臣批評，輕諾必寡信，蔡英文對自己的承諾竟然如此輕視，不但傷了國家選手的心，更是凸顯了民進黨體育改革的失敗。

江啟臣下午在視訊中常會發表談話，再次針砭奧運選手搭乘經濟艙惹議一事，他向蔡英文總統喊話，國家的體育政策不是說過了就算，不是通過立法條文就可以敷衍了事，更不應該只想靠選手成就沾光，而是要捲起袖子，把事情做好。

江啟臣強調，國家選手才是體育發展的主體，所以要用最嚴格的標準來檢視國家對於選手的待遇，才能以此為基礎，用最誠摯的心，來祝褔所有的選手，超越自己的紀錄，榮耀國家，激勵人民，中華隊加油。

此外，江啟臣再度呼籲民進黨，全面的普發現金，油電凍漲，才是人民對於紓困與振興的真正期待。去年的紓困之亂，三倍券之亂，人民仍然記憶猶新，已經被證明是錯誤的政策，更無法面對今年疫情爆發，對於人民生活更嚴峻的衝擊。

江啟臣要求蔡英文、閣揆蘇貞昌，放下政治對立的執念，紓困不是政治操作，只要是好的政策，在野黨願意完全的支持。他另強調，國民黨堅持民進黨政府應該完整公開通過高端EUA審查會議紀錄，讓人民可以檢視委員名單，審查中的不同意見，以及要求補件的項目等。