今天是東京奧運開幕第四天，許多比賽項目已經如火如荼在進行中，世界各國的獎牌數也不斷增加，中華隊當然是我國關注的最大焦點，不過也有人十分關心大陸代表隊，其中大陸代表隊輸掉了桌球及跳水兩個奪金項目，相當可惜。

早前在男子雙人10公尺跳水比賽中，英國組合戴利(Tom Daley)和馬提李(Matty Lee)擊退大陸夢幻跳水大隊摘下金牌，他們不但拿走大陸隊瞄準的金牌，也在頒獎典禮上搶走全世界的目光，戴利在受訪時表示，「我能非常自豪的說，我是名同性戀，也是名奧運金牌得主！」

此話一出讓外界為之震驚，因為戴利可是在全世界的關注下曝露自己的隱私，勇敢說出自己是同性戀的消息，這非常不簡單，相信當下他的心情一定非常亢奮，也想藉此向世界宣佈自己與眾不同，這顯然不是一件壞事，因為戴利終於拋開內心的枷鎖，得到金牌也鬆了一口氣。

今年27歲的他生涯第四度出征奧運，可惜前兩屆都只拿下銅牌，這次終於奪金，並打敗超強的大陸代表隊，這面金牌「含金量」可說是無比的高。戴利表示：「我對自己是同性戀感到自豪，而我同時還是奧運金牌得主，當我年輕時，認為自己身份無法達成任何事，但成為奧運金牌後，就代表無所不能。」

After winning gold in Tokyo alongside Matty Lee diver Tom Daley said: "I feel incredibly proud to say that I am a gay man and also an Olympic champion" pic.twitter.com/Emmofz1LIJ — PA Sport (@pasport) July 26 2021

戴利3年前與大他20歲的布雷克(Dustin Black)結婚，透過代理孕母生出一位小孩，說到同性戀問題他說：「我2013年就出櫃，但年輕時總覺得自己孤獨和與眾不同，無法迎合社會，無法達到社會對我的期望，但現在我希望任何年輕的相關人士都能看見，無論你多孤獨，你並不孤單，你能成就任何事！」