有媒體報導有網友反串綠營粉絲，在網路上酸奧運選手不爽可以自己包機。民進黨發言人謝佩芬表示，從蔡英文總統到整個民進黨都是全力支持選手，民進黨反對不理性的謾罵留言。

謝佩芬指出，民進黨對於這次的事件只有一個態度，就是全力支持奧運選手參賽。而且，蔡英文總統不但第一時間就定調要檢討，也向選手表達安排上不夠妥善的歉意。蘇貞昌院長也說過，等賽事結束後，會做全面性的檢討與咎責。這樣的態度是非常清楚的。

她說，甚至第一時間要求改進的，也都是民進黨長期關心體育發展的立法委員，包括吳思瑤、蘇巧慧委員等。所以部分人士批評民進黨攻擊選手的說法是污衊，更不是事實。

她表示，奧運再過兩天就要開幕了，應該讓焦點回到選手和比賽本身，每一個選手都是代表國家，民進黨全心全力為台灣的奧運國手們加油，相信這也是全國人民都共同關注的，「我們要讓選手可以感受到全國上下一心都作為他們的後盾」，希望選手在比賽中得到最好的成績，有最好的發揮。