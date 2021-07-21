三星宣布Unpacked發表會8月11日登場 重頭戲呼之欲出 16:012021/07/21 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星宣布將在台灣時間8月11日晚間舉行Unpacked發表會，雖然三星沒有說明發表會上將亮相哪些產品，不過，三星在全球11個重要地標如倫敦Piccadilly圓環、紐約時代廣場登廣告，台灣三星也為了發表會在台北信義區刊登大型數位廣告，不僅預熱，「未來，讓你折服」的廣告字樣，也等同暗示11日發表會重頭戲，應該就是外界盛傳的兩款折疊機Fold 3與Flip 3。 《國際經濟》日6月出口意外強 連4月雙位數成長 新北義起幸福挑擔服飾設計徵選 收件延至8月20日 #三星 #全球 #發表會 #Unpacked #重頭戲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東吳大學獨家引進JPT 全球首例在家考日檢 09:032021/07/21 生活 美防長將訪東南亞 談印太防務 04:102021/07/21 話題觀察 7／26台南後壁崁頂放火馬 施放匹數降載至5匹 13:212021/07/21 寶島 《商情》憂疫情升溫 帶動紐約期金回升 09:442021/07/21 財經 竹東減免2個月租金 助攤商度難關 04:102021/07/21 地方新聞 三星摺疊機將上市 超大廣告掛這裡狠嗆蘋果 13:132021/07/21 財經 7月26日沒要解封 警戒降級機率大 04:102021/07/21 焦點要聞 美第一夫人出席東奧開幕式 僅駐日代理大使陪同 08:582021/07/21 國際 港媒：前蘋果日報執行總編輯林文宗被捕 涉違國安法 11:262021/07/21 兩岸 三星預告8/11發表新品 傳折疊機將亮相 13:252021/07/21 科技 挑人類登月52周年 貝佐斯上太空 04:102021/07/21 話題觀察 財經熱門新聞 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 要聞 長榮操盤老手暴賺7位數 船就沉了 網一看對帳單：提早退休 - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 航運股不甩股東會利多「翻船」 法人建議著眼成交比重 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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