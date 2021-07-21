三星宣布將在台灣時間8月11日晚間舉行Unpacked發表會，雖然三星沒有說明發表會上將亮相哪些產品，不過，三星在全球11個重要地標如倫敦Piccadilly圓環、紐約時代廣場登廣告，台灣三星也為了發表會在台北信義區刊登大型數位廣告，不僅預熱，「未來，讓你折服」的廣告字樣，也等同暗示11日發表會重頭戲，應該就是外界盛傳的兩款折疊機Fold 3與Flip 3。