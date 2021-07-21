烟花颱風逐漸逼近臺灣，預計升級為中颱，雲林縣府呼籲民眾做好防颱準備，並請農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早進港避風。

縣長張麗善已指示相關部門視颱風動向加強戒備，農業處表示，目前正值一期水稻、落花生採收末期，尚未收割之田區請儘速收割；已屆收穫期的短期葉菜類應儘速採收入庫冷藏；正值開花期或果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施。

農業處表示，文旦柚距採收期約2個月，請農民注意強風豪雨造成果實受損或落果，豪雨過後應注意清園及排除積水。

農業處長吳芳銘表示，22日到25日正逢農曆大潮，請漁友們加強固定漁網具及纜繩等設施；魚塭視需要堤加設防護網，也要預防短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響。

農業處呼籲農民，若有災損請立即向當地公所通報，縣府會依據各地公所查報資料辦理現場災情確認，以憑建議中央公告救助，各科電話包括農務發展科（張先生）05-552248、森林保育科（謝先生）05-5522494、漁業科（賴小姐）05-5522532 、畜產科（施小姐）05-5522524。