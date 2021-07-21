疫情帶動VR產業加速發展，中華電(2412)與XRSPACE共同舉辦線上VR記者會，透過VR技術，只要戴上VR頭盔，即可一同進入由XRSPACE特別為中華電打造的VR巨蛋廣場參與國際賽事開幕記者會，也成功將中華電Hami數位影音生態系緊密整合，透過與5G的結合，勢必將加速VR發展，XRSPACE董事長周永明也表示，這是將5G VR應用完全提升到更創新的領域。

中華電行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電持續攜手XRSPACE，結合中華電5G優勢，推動5G應用服務內容，消費者藉由VR頭盔進入虛擬中華電巨蛋廣場，不僅如此，也能進入虛擬中華電影廳，共同觀看數位內容。

XRSPACE董事長周永明表示，XRSPACE從創辦以來，就是希望透過虛擬技術，讓人們可以線上同聚，XRSPACE與中華電首創VR記者會，將5G VR應用完全提升到更創新的領域，XRSPACE這一年不斷創新開發，感受到虛擬技術在滿足展覽空間與品牌互動上的強大優勢，XRSPACE將在近期會推出讓各型企業、品牌，以及個體創作者，能夠擁有線上3D專屬空間的工具，提供跨終端體驗，後續將會有更多相關產品消息。

中華電與XRSPACE為消費者打造多元的沉浸式虛擬實境體驗，讓VR體驗不再只是個人獨自沉浸於虛擬實境中，而是藉由虛擬社群，將現實的社群帶入虛擬世界，本次首創的中華電虛擬大巨蛋，將中華電Hami Video、Hami VR等Hami數位影音生態系緊密整合。