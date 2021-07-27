南亞(1303)今日舉辦股東會，展望下半年，董事長吳嘉昭認為，第三季為電子業旺季，加上解封後需求，以及持續性的缺料危機，看好下半年電子產品的獲利將優於化工產品。

吳嘉昭表示，下半年歐美疫情趨緩逐步解封，經濟活動增溫，且宅經濟、新能源車、風電、5G、AI等應用持續熱絡，加上第三季為電子產業傳統旺季，電子材料、電路板等供給仍延續上半年缺料狀態，故下半年電子產品的獲利，將更優於化工產品。

今年電子材料供給吃緊，下半年邁入旺季，吳嘉昭表示，今年上半年南亞台灣、大陸兩地銅箔、銅箔基板、玻纖布、環氧樹脂等電子材料及ABF載板等電子產品皆全能生產，加上新港銅箔四廠、昆山ABF新擴建產能適時開出，且銅箔基板亦積極進行製程去瓶頸提升產能，配合市場強勁的需求，對整體合併營收增加不少貢獻，此外，ABF載板因應網通需求增加，將延續智能化生產管理與製程去瓶頸提高產能，並持續擴建，目前除已投產的昆山新廠外，明年初錦興廠去瓶頸及自動化改善後，產能可再提升，2023年樹林廠第一期新擴建完成後，合併新增產能較2020年增加39.3%，對於營運績效貢獻可望大幅增加，整體來說，電子產品由於市場需求熱絡，加上新產能的開出，南亞電子產品下半年的業績有機會再上層樓。

聚酯產品，吳嘉昭表示，乙二醇(MEG)需求量穩定成長，惟因新產能陸續投產，總供應量稍大於需求，庫存累積，不利價格提升，但全球經濟復甦及需求回升，且第三季為聚酯產業傳統旺季，可望啟動乙二醇的備貨需求，價格有所支撐。

另外，丙二酚上半年獲利對南亞的本業利益貢獻相當大，吳嘉昭預估，下半年仍可持續獲利，但新增產能陸續投產，市場供應量增加，預期售價下跌，獲利將略低於上半年。