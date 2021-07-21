21日，日本鈴木汽車(Suzuki Motor)與大發汽車(Daihatsu)共同宣布，將加入由豐田汽車(Toyota Motor)為首的商用電動車(EV)聯盟，希望借重各家技術，日後EV產品線可望從卡車，一直擴大到小型車。

據悉，鈴木與大發這兩家車商在新合資公司中，各握有約一成股份。然後，鈴木與豐田旗下的商用車日野(Hino)，雙方的持股就不相上下。至於豐田，則是手拿6成股份的大股東。

面對全球車商積極投入EV開發中，日本同業也希望能結合各家專精技術，合作研發EV與自駕等高端技術。