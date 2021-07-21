2021亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)今日開幕，除了有超過百位講者將聚焦全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療及投資與區域合作5大主題進行專業演講外，線上展覽有300多家廠商參與，會議有逾1300位參與者註冊，其中三分之一為國外參與者，一對一媒合則有500家廠商報名，所發出的媒合邀請已有6000多場，預期會有2000場次成功媒合。台灣生物產業協會理事長吳忠勳說，截至2021年6月，台灣共有154家生技新藥公司獲取藥證許可，包括401個項目獲得新藥認證、53個產品獲准上市，顯示國內生技日漸蓬勃的動能。

台灣生物產業協會理事長吳忠勳指出，2020年台灣生技產業市值已突破六千億新台幣，比前一年增長了7.4%，生技產業投資額也達到607億台幣，創下近年新高。此外，行政院國發基金也投資了133.5億元台幣，在15家生技企業、26家生技新創公司中；截至2020年底，台灣有124家上櫃生技公司，營業額達2706億元台幣，創下歷史新高。政府在扶持台灣生技醫藥產業有多元的資本市場策略，這些都歸功於生技新藥發展條例。

工研院生醫所林啟萬所長表示，新冠病毒未來可能會重複出現，此次疫情也了解透過生物資訊的方式，能迅速了解病毒變化、並且快速將藥物從實驗室帶入臨床並讓大眾使用。台灣在疫情發展之初也快速建立一系列平台，他表示若未來要長期對抗病毒，加速學術與產業間的交流尤其重要。

資誠會計師事務所曾惠瑾榮譽副所長則表示，全球生技產業資本市場包含台灣在內，都在這波疫情中攀到高峰。不過她回顧台灣近三年則發現，台灣在授權、併購上「新藥」領域較少，而多數仍為「醫材」，她表示，從台灣資本市場可了解，投資人偏好短期可實現獲利的公司。